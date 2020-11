Kartonnen agente houdt Oosterparkwijk in de gaten

nieuws

Foto: Wijkagente Eva Dijkman via Twitter (@PolOosterpark)

Vanaf deze week heeft wijkagente Eva Dijkman hulp bij haar werk in de Oosterparkwijk. Een levensgroot kartonnen bord met haar beeltenis helpt haar met het voorkomen van winkeldiefstal.

De kartonnen replica van Dijkman lijkt vanaf een afstand net echt. Dieven die de winkel bekijken om te zien of ze er hun slag kunnen slaan, komen door het bord mogelijk even in twijfel.

“Men wil meer politie in de wijk zien, bij deze”, zo schrijft Dijkman op Twitter. “Stukje preventie!”

Men wil meer politie in de wijk zien…..bij deze 😉 Vanaf deze week in de winkels in de #Oosterparkwijk te zien. Stukje preventie!! #creatief #wijkagent #Groningen #verbinding pic.twitter.com/3RKNpcHxDm — Wijkagent Oosterpark (@PolOosterpark) November 2, 2020