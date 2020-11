Kappen van bijna 280 populieren aan Ulgersmaweg mag van rechter hervat worden

nieuws

Foto: Boomwachters Groningen

De rechter heeft maandag bepaald dat de kap van 279 populieren aan de Ulgersmaweg en de Hunzeboord voortgezet mag worden. De werkzaamheden waren op 19 oktober stilgelegd.

Stichting Bomenridders Groningen was vanwege de kap naar de rechter gestapt. De Bomenridders wilden de kapvergunning via de rechtbank aanvechten omdat het kappen van bomen op deze locatie volgens hen niet nodig zou zijn. Volgens de gemeente is de kap echter wel nodig omdat er anders onveilige situaties zouden kunnen ontstaan. De Bomenridders lieten weten dat het kandelaberen van de meeste bomen voor voldoende veiligheid zou zorgen. De rechter gaat daar echter niet in mee en stelde dat de kap door mag gaan.

De gemeente wil in de toekomst op deze plek nieuwe bomen terug plaatsen. Deze zullen dan wel op ruimere afstand van elkaar geplaatst worden zodat ze netjes en ongestoord kunnen groeien.

