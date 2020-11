Kamermuziekweek Prins Claus Conservatorium gaat door ondanks onzekerheid over publiek

nieuws

Rechtenvrije foto via Pxhere.com

Het Prins Claus Conservatorium organiseert volgende week vier dagen lang kamermuziekconcerten op verschillende locaties. Hoewel het volgens de organisatie nog onzeker is of het publiek de concerten live kan bezoeken, willen de studenten de coronastilte toch voor iedereen verbreken.

Hoewel de horeca, theaters en concertzalen dicht zijn, wil het Prins Claus Conservatorium wil laten zien dat de cultuursector zich niet zomaar de mond laat snoeren. Wij zullen niet stil zijn. Publiek is, zo stelt het conservatorium, van harte welkom bij de concerten als de coronamaatregelen dit toestaan. Maar ook zonder publiek vinden een aantal concerten hoe dan ook doorgang, want deze worden via een livestream uitgezonden.

Als de concertzalen weer open zijn tijdens de kamermuziekweek, kan het publiek een plaats reserveren via dit e-mailadres. De concerten vinden elke avond om 19.00 uur plaats in de AE=zaal van het Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg. Op 1, 2 en 3 december vinden er ’s middags om 12.00 ook concerten plaats in de Green Room van Academie Minerva, in de foyer van de Oosterpoort en in Vera.