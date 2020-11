Kabinet kondigt strengere coronamaatregelen af: “Gaat niet slecht, maar het gaat niet goed genoeg”

nieuws

Het kabinet heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie nieuwe en aanvullende coronamaatregelen afgekondigd. De maatregelen gelden voor een periode van twee weken en worden woensdagavond 22.00 uur van kracht.

Premier Mark Rutte (VVD) begint de persconferentie met de woorden: “Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mijn bloeddruk is iedere dag lichtstijgend op het moment wanneer de RIVM-cijfers binnenkomen. Het beeld van de cijfers is dat het niet slecht gaat, maar dat het niet goed genoeg gaat. Wij vinden dat de cijfers sneller naar beneden moeten. In de ziekenhuizen stijgt het door: het is pompen of verzuipen. Heel veel mensen met aandoeningen kunnen nu niet de zorg krijgen die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. Daarom kondigen we extra maatregelen af. Daar hebben we vandaag toe besloten.”

Tekst gaat verder onder de foto





Het kabinet heeft besloten dat de horeca tot half december gesloten blijft. Foto: ingezonden / OOG Tv

Horeca tot half-december gesloten

“Doel van de maatregelen is dat we minder bewegingen willen, minder samenkomsten en minder contacten. Het verzwaringspakket dat we vandaag afkondigen gaat gelden voor het hele land. De maatregelen gelden voor een periode van twee weken. Daarna gaan we terug naar de situatie van de gedeeltelijke lockdown zoals we die op 14 oktober hebben afgekondigd. De komende periode gaan we de situatie constant monitoren. Wat we in ieder geval weten is dat de situatie van een gedeeltelijke lockdown tot zeker midden-december gaat gelden. Ik realiseer me dat dat een moeilijke boodschap is voor de sport, horeca en evenementensector.”

Avondklok en sluiting in scholen in regio’s waar het niet goed gaat

Het algemeen advies dat het kabinet afkondigt is om zoveel mogelijk thuis te blijven. “Vermijd niet-noodzakelijke reizen. Ga niet voor de fun winkelen, haal in je eentje boodschappen en werk zoveel mogelijk thuis. Bedenk bij iedere keer dat je naar buiten stapt of dat wat je doet echt noodzakelijk is. Wat we ook zien is dat er in het land grote regionale verschillen zijn. Mocht de situatie in regio’s waar het nu heel slecht gaat niet verbeteren, dan overwegen we strengere maatregelen. Daarbij moet dan gedacht worden aan een avondklok, extra beperkingen voor de detailhandel en sluiting van de scholen vanaf het voortgezet onderwijs”

Maatregelenpakket: bibliotheken, musea en pretparken dicht

Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen worden de komende twee weken bibliotheken, bioscopen, theaters, musea, buurt- en dorpshuizen, pretparken en dierentuinen gesloten. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de groepsgrootte aan te passen. Op straat mag je in plaats van met z’n vieren nu nog met z’n tweeën samen staan. Ben je met meer mensen dan kun je een bekeuring krijgen.

Tekst gaat verder onder de foto





Uit het nieuwe maatregelenpakket blijkt dat bibliotheken voor twee weken de deuren moeten sluiten. Foto: Stella Dekker voor Forum Groningen

Sportscholen blijven open

Voorts moeten zwembaden en sauna’s de deuren sluiten. Sportscholen mogen wel open blijven. Het kabinet vindt dat kunnen sporten een belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen is. Wel is het verboden om in groepslessen te sporten.

Niet reizen naar het buitenland

Een ander belangrijk besluit betreft het reizen naar het buitenland en dan in het bijzonder de wintersportvakanties. Het kabinet roept iedereen op om niet in de kerstvakantie en ook niet in de eerste helft van januari op reis te gaan naar het buitenland. De oproep geldt behalve voor landen die de kleurcode rood en oranje hebben, ook voor gele landen. Het kabinet neemt dit besluit omdat bij de eerste coronagolf veel besmettingen terug waren te voeren op de wintersportvakanties.