Kabinet en horeca kijken naar mogelijkheden voor heropening

nieuws

foto: Clearly Ambiguous / Flickr.com

Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, heeft woensdag met het kabinet gesproken hoe de horeca eventueel weer veilig open zou kunnen. Door de coronamaatregelen zijn de horecazaken sinds 14 oktober gesloten.

Vorige week dinsdag maakte het kabinet tijdens een persconferentie bekend dat horecazaken naar alle waarschijnlijkheid tot half december gesloten moeten blijven. “Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan”, zegt Robèr Willemsen van de KHN na afloop van het gesprek in een interview met de NOS. “Maar er is goede hoop. Er is een intentie bij ons om te kijken wat in december kan, maar niets is zeker.

Het gesprek met de KHN is geen verrassing. Eerder adviseerde het Outbreak Management Team, het OMT, al om te onderzoeken hoe restaurants open kunnen gaan. RTL Nieuws meldt dat er een proef komt waar 25 restaurants aan deel gaan nemen. Bij deze proef gaat er gekeken worden naar de voorwaarden waarbij de horeca open kan zoals verplaatsingen, mondkapjes, kuchschermen en het gebruik van alcohol. Ook worden er vier proeven voorbereid met verschillende soorten evenementen voor volgend jaar voor zowel binnen als buiten.