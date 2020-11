JOVD zwaar teleurgesteld dat bevingscompensatie mogelijk terugbetaald moet worden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De JOVD Groningen is zwaar teleurgesteld dat ontvangers van aardbevingscompensatie deze mogelijk terug moeten gaan betalen vanwege administratieve fouten bij de Nationaal Coördinator Groningen, NCG, en het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG.

“De Rijksoverheid profiteert al tientallen jaren van de gaswinning in Groningen”, zegt voorzitter Tom Boer. “Het is schandalig dat mensen die soms jarenlang hebben moeten wachten op compensatie, nu mogelijk de vergoeding terug moeten gaan betalen doordat de instanties hun gegevens niet goed op orde hadden.”

De JOVD pleit ervoor dat de provincie Groningen en de Groningse gemeenten hun invloed binnen het IMG gaan gebruiken om de tientallen huishoudens die slachtoffer dreigen te worden van deze fouten te helpen. Bestuurslid Steven Braham: “Het is nu aan de lokale overheden om op te komen voor de Groningers en te komen met een passende oplossing die deze huishoudens niet nog verder benadeeld.”

Het IMG geeft als verklaring dat mensen zelf beter op hadden moeten letten omdat ze hadden kunnen weten dat ze geen recht hadden op een vergoeding aangezien bij nieuwbouw een huis doorgaans in waarde stijgt. Het dubbel uitkeren van waardeverminderingen is in strijd met de wet. De JOVD denkt niet dat mensen zich hier bewust van waren en vindt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid hen zoveel mogelijk correct informeert. “De overheid had bij het uitdelen van de schadecompensaties beter vooronderzoek moeten doen en niet, zoals nu, achteraf pas in kaart brengen wie wel of niet recht heeft op compensatie”, aldus Boer.