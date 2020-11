JOVD wil dat wethouder Broeksma plannen maximumsnelheid van tafel haalt

nieuws

De JOVD Groningen wil dat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer het plan om de maximumsnelheid in te stad te beperken tot 30 kilometer per uur van tafel haalt.

De partij is van mening dat het plan, net als het eerder aangekondigde potentiële scooterverbod, een negatief effect heeft op de mobiliteit van Stadjers. “Een snelheidsverbod van 30 kilometer per uur veroorzaakt hetzelfde effect als het dichtknijpen van een tuinslag: er is meer druk en minder doorstroming”, zegt voorzitter Tom Boers. De JOVD maakt zich vooral ongerust over de gevolgen op de verkeersdoorstroom-snelheid. Onderzoek laat namelijk zien dat verkeer langer onderweg is en dat er sneller opstoppingen ontstaan. “Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld een ambulance langer onderweg is omdat een stad vol ligt met drempels of langzaam verkeer dat niet uit kan wijken.”

Broeksma heeft laten weten af te willen van de autologica. Volgens hem moet de auto niet meer het centrale uitgangspunt zijn in het mobiliteitsbeleid. “Het is ongezond als de overheid mensen gaat beperken in hun mobiliteit”, vult bestuurslid Steven Braham aan. De oproep van de partij aan de wethouder is dan ook om de beslissing te heroverwegen en om niet nog meer verkeersbeperkingen op te leggen.