JOVD blij met stikstofmoties die boeren toekomst moeten geven

Foto: JoachimKohlerBremen - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79937110

De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, noemt het heel goed dat de provincie Groningen niet kijkt naar het reduceren van boerenbedrijven maar vooral naar het door middel van technische innovaties stimuleren van de stikstofreductie.

De JOVD reageert daarmee op de aangenomen moties die de VVD en het CDA samen met andere partijen woensdagavond inbrachten tijdens het stikstofdebat. In deze moties wordt opgeroepen om boeren te ondersteunen op het gebied van innovatie, stikstofruimte beschikbaar te stellen aan knelgevallen, het optimaliseren en inzichtelijk maken van het stikstof registratiesysteem en een goede samenwerking te zoeken met de provincie Friesland.

Einde aan onzekere toekomst

“We zijn blij dat de provincie stappen onderneemt om een einde te maken aan de onzekere toekomst van boeren”, zegt voorzitter Tom Boer van de JOVD. De provincie wil vooral met technische innovaties stikstofreductie stimuleren. Met het stimuleren van innovatie en regionale kennis moet de regionale economie en -sector behouden worden. “Wij zijn blij dat agrariërs ondersteunt worden met financiële middelen om extra te innoveren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de agrarische sector in Groningen sterk kan en zal innoveren.”

Voorbeeld voor andere provincies

Ook is de JOVD blij dat door middel van een stikstofregistratiesysteem inzichtelijk gemaakt gaat worden hoeveel ruimte er nog beschikbaar is, en hoeveel er nodig is. Ook de samenwerking zoeken met de provincie Friesland zien de Jonge Liberalen als een pluspunt. De jongerenpartij hoopt dat de aangenomen moties als voorbeeld zullen dienen voor andere provincies.