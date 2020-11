Jong artistiek talent krijgt geld van gemeente om te experimenteren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen stelt, vanaf volgend jaar, elk jaar 240.000 euro beschikbaar voor de ‘Bewezen Talentregeling’. Dat stelde de gemeenteraad afgelopen woensdag vast in de Cultuurnota.

De regeling is bedoeld voor jong artistiek talent dat vakmanschap kan aantonen op het gebied van de podiumkunsten, beeldende kunst, literaire of audiovisuele kunst. Zij krijgen door deze regeling de mogelijkheid te experimenteren. Het geld kunnen ze gebruiken voor nieuwe projecten en activiteiten en zaken als materiaal en huisvesting.

Per aanvraag van 2 jaar is maximaal 80.000 euro beschikbaar. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 23 november tot 7 december. Het college van burgemeester en wethouders stelt op 16 februari 2021 vast welke aanvragen gehonoreerd wordt. De regeling gaat in per 1 maart 2021. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Groningen.