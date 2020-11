Jean Pierre Rawie neemt eerste exemplaar jubileumeditie ‘Hervonden Stad’ in ontvangst

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde donderdag het eerste exemplaar van de 25e editie van het jaarboek Hervonden Stad aan dichter Jean Pierre Rawie in de Olle (Hervormde kerk) Kerk van Hoogkerk.

Rawie nam het eerste exemplaar in ontvangst, omdat de naam van het jaarboek afkomstig is uit zijn sonnet over de Stad. Het sonnet is in de muur van het Waagstraatgebouw aan de Guldenstraatkant uitgebeiteld.

De jubileumeditie heeft voor de gelegenheid een zilveren rug. Het boek besteedt aandacht aan cultuurhistorie, monumentale gebouwen en archeologische zaken. Omdat de gemeente Groningen dit jaar een stuk groter is dan in de tijd van voorgaande edities, zijn ook onderwerpen opgenomen uit Ten Boer en Haren. Opmerkelijk is het breipatroon voor een 16e-eeuws kousje, waardoor lezers zelf een voorwerp uit de geschiedenis kunnen namaken.

Hervonden Stad is te koop in de boekhandel en kost € 13,50.