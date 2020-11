Inzameling- en crowdfundingsactie voor Gea’s Weggeefwinkel

nieuws

Emma Dagelet en Ingeborg Thole zijn twee acties begonnen voor Gea’s Weggeefwinkel in Vinkhuizen. Ze willen Gea financieel ondersteunen maar ook de kinderen in de wijk een mooie Kerst bezorgen.

Hoi Emma! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het is ontstaan tijdens de vorige lockdown. Ik werk in Forum Groningen en we hadden daar speelgoed staan dat we eigenlijk overbodig was. Nu kun je zoiets weggooien maar je kunt het ook schenken aan een goed doel. Ik heb toen aan mijn leidinggevende gevraagd of het ook geschonken mag worden, en dat was goed. Na wat zoekwerk zijn we toen bij Gea’s Weggeefwinkel terecht gekomen. Samen met mijn collega Ingeborg hebben we een bezoek gebracht aan de winkel, en daarbij zijn we toch wel heel erg ontroerd geraakt.”

Gea’s Weggeefwinkel is gericht op mensen die het niet zo breed hebben hè?

“Klopt. Het wordt gerund door Gea en haar man die al hun energie inzetten om mensen die het niet zo breed hebben te helpen. Mensen mogen langskomen in hun winkel en dan mogen ze iedere week een aantal spullen gratis meenemen. Voor hun voortbestaan zijn ze volledig afhankelijk van donaties. Als er een keer een fietsband kapot is en gerepareerd moet worden, dan wordt dit uit eigen zak betaald. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers. Om hen wat financiële armslag te bieden zijn we een crowdfundingsactie gestart. Mensen kunnen geld doneren wat de financiële zekerheid van de winkel ten goede komt.”

Maar dat is niet het enige. Jullie zijn ook een inzamelingsactie begonnen?

“Tijdens onze gesprekken met Gea is gebleken dat diverse gezinnen, waar zij mee in contact staan, het niet zo breed hebben. De bedoeling is daarom om kerstpakketten samen te stellen voor ongeveer 40 gezinnen. In dit pakket stoppen we speelgoed, kerstversiering en andere kerstspullen om deze gezinnen een leuke Kerst te bezorgen in deze zware tijden.”

Dus voor deze inzamelingsactie zijn jullie onder andere op zoek naar speelgoed?

“Klopt. En dan vooral speelgoed dat niet smerig of stuk is. Het moet van goede kwaliteit zijn. Mensen die hier aan mee willen werken kunnen dit brengen naar de Metaallaan 255.”

