“Inwoners moeten betere mogelijkheden krijgen om inspraak te hebben bij grote projecten”

nieuws

Foto: Stadspartij Groningen

Inwoners van de gemeente Groningen moeten veel betere mogelijkheden krijgen om inspraak te hebben bij grote projecten. Daarvoor pleit de fractie van de Stadspartij.

“Het moet voor inwoners makkelijker worden om vooral vooraf mee te praten en mee te denken over bijvoorbeeld grote bouwprojecten en bij de inrichting van de openbare ruimte in wijken en dorpen”, zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. De Stadspartij ziet nog te vaak dat bewoners te laat betrokken worden waardoor ze nog maar weinig invloed uit kunnen oefenen. De partij noemt als voorbeeld het Stadspark. Volgens het College komt er sowieso een mega-evenemententerrein, zonder dat omwonenden naar hun mening is gevraagd. “Te vaak horen we achteraf dat inwoners vooraf niet actief geïnformeerd zijn en zich overvallen voelen wanneer plannen al tot op detail zijn uitgetekend.”

Sijbolts noemt nog twee voorbeelden. “Neem de wijk De Wijert. Ten eerste de herinrichting van de Van Lenneplaan. Met de uitkomsten van twee bewonersbijeenkomsten is gewoon niets gedaan. Het andere project is de hoogbouw van 46 meter hoog op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan. Daar is een jaar geleden een bewonersbijeenkomst geweest. Een paar weken geleden lag er een compleet uitgewerkt plan op tafel, terwijl de bewoners in de tussentijd niets meer gehoord hadden.”

De Stadspartij wil behalve dat inwoners vooraf beter geïnformeerd worden, ook dat ze meer mogelijkheden krijgen om de participeren en om meer inspraak en zeggenschap krijgen.