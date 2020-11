Inwoner Leek oppert om brandweer Sontweg te verhuizen naar Midwolde

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer en de politie die op dit moment hun kazernes aan de Sontweg hebben zouden moeten verhuizen naar een terrein vlakbij de A7 in Midwolde. Daarvoor pleit een inwoner van Leek in een brief die dinsdagavond behandeld werd door de gemeenteraad van Westerkwartier. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Raadslid Jan Willem Slotema van het CDA haalde de brief aan. In deze brief wordt gesproken om de voormalige bedrijfslocatie van Dusseldorp, het vroegere Jager, geschikt te maken voor brandweer en politie. De hoofdpost van de Stadse brandweer bevindt zich momenteel aan de Sontweg. Ook de bereden politie en de hondenbrigade hebben aan deze straat een plekje. De hulpdiensten moeten er echter vertrekken omdat de gemeente Groningen dit gebied wil omtoveren tot een luxe woonzone.

Of de verhuizing doorgaat is nog onduidelijk omdat zich volgens wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) meerdere gegadigden gemeld hebben.