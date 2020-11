Intocht Sinterklaas vanaf 17.00 uur op OOG Tv te zien

nieuws

De intocht van Sinterklaas in de stad Groningen is straks vanaf 17.00 uur te zien op OOG Tv. Een tv-crew heeft de intocht, die enkele dagen geleden plaatsvond, vastgelegd.

Sinterklaas en zijn gevolg kwamen met pakjesboot Emma aan in de stad en zijn na het aanmeren richting het Stadhuis gegaan. Het aanleggen en de tocht naar het Stadhuis is door verschillende camera’s vastgesteld. De reportage is behalve op OOG Tv ook op RTV Noord, Podium TV en de kanalen van het Dagblad van het Noorden te zien.

De Goedheiligman kreeg bij de intocht hulp van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. Deze laten weten dat er nog altijd tekeningen voor Sinterklaas gemaakt kunnen worden. Deze kunnen ingeleverd worden op school of kunnen digitaal naar de Sint worden gestuurd. Inleveren kan tot en met 27 november.

De uitzending op OOG Tv is vanaf 17.00 uur via deze link te bekijken.