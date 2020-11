Initiatief academische muurschilderingen unaniem aangenomen door raad

nieuws

foto: Bob de Vries

Het initiatief van de fractie van de ChristenUnie om academische muurschilderingen in Groningen te realiseren is woensdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat laat fractievoorzitter Gerben Brandsma weten.

De motie om dit te realiseren werd woensdag ingediend. De bedoeling is dat er muurschilderingen aangebracht gaan worden die belangrijke wetenschappelijke theorieën of principes gaan uitbeelden die in correlatie staan met de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG. De christelijke partij vindt dat het karakter van Groningen, een academische en culturele stad van betekenis, zichtbaarder en laagdrempeliger getoond kan worden aan inwoners en bezoekers.

Woensdagavond bleek dat de gemeenteraad enthousiast is. Eerder liet de RuG en het Centrum Beeldende Kunst, het CBK, al weten blij te zijn met het voorstel.

Bekijk hieronder de tv-reportage die we maakten naar aanleiding van het indienen van de motie

