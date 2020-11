“In de nacht naar zaterdag gaat het aan de grond op uitgebreide schaal vriezen”

nieuws

De nacht naar zaterdag gaat koud verlopen waarbij het aan de grond op uitgebreide schaal gaat vriezen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring”, vertelt Kamphuis. “Brede opklaringen zullen ons waarschijnlijk niet eerder dan in de avond bereiken. Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het zuidoosten tot zuiden, rond kracht 2, wordt het 11 graden. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 1 of 2 graden en zou er op een beschutte plek ergens op de zandgronden zelf een graad vorst voor kunnen komen. Aan de grond gaat het op uitgebreide schaal vriezen.”

“Zaterdag starten we mogelijk met wat mist maar de zon maakt daar heel snel korte metten mee. Het gaat een zonnige dag worden waarbij de temperatuur oploopt naar 12 of 13 graden waarbij er een zwakke zuidenwind staat. Ook op zondag zijn er flinke zonnige perioden. Bij rustig weer wordt het dan 13 of 14 graden.”