Foto: Rick van der Velde

Reizigersvereniging Rover en de website treinreizigers.nl gaan in 2021 geen papieren spoorboekje op de markt brengen. Dat laat treinreiziger.nl weten op haar website.

Het papieren spoorboekje van de beide partijen wordt sinds 2013 op de markt gebracht nadat de NS in 2010 hier mee gestopt was. De afgelopen jaren togen zo’n 50.000 mensen naar de boekhandel om in het bezit te komen van het papieren boekwerk. Door de coronacrisis is besloten om volgend jaar niet een exemplaar uit te geven. Door deze crisis is het aantal treinreizigers namelijk enorm afgenomen en ook heeft het zijn effecten op de dienstregeling. Zo is de dienstregeling volgend jaar vrijwel identiek als die aan dit jaar.

De bedoeling is dat het papieren spoorboekje vanaf de dienstregeling 2022 wel weer opgepakt gaat worden.