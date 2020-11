“Ik had nooit verwacht dat ik zoveel reacties op mijn Maradona-kunstwerk zou krijgen”

nieuws

Foto Andor Heij: Maradonna door Quinten van Duuren.

Hij is nog steeds verbaasd. De twintigjarige Quinten van Duuren uit Ten Boer. Vorige week maakte hij een graffiti-kunstwerk van de overleden voetballer Diego Maradona. Het kunstwerk kan sindsdien rekenen op veel positieve reacties.

Hoi Quinten! Hoe kwam je op het idee om een afbeelding van Maradona te maken?

“Nou, het was best wel een beetje spannend. Ik werk heel veel met graffiti, en heb ook al heel wat klusjes en workshops mogen doen. Maar mijn werk bestond tot nu toe vooral uit het maken van cartoons. De afbeelding van Maradona is één van de eerste realistische werken die ik gemaakt heb. Het eindresultaat is uiteindelijk een combinatie geworden van cartoon en realisme. Ik heb zwarte en witte lijntjes gebruikt om bepaalde accenten er uit te laten poppen, in combinatie met het groen op de achtergrond dat een verwijzing is naar het voetbalveld.”

Maar even terug naar het moment waarop je besloot om dit kunstwerk te maken. Hoe kwam dat in je op?

“Ik keek woensdagavond naar het nieuws en toen zag ik dat Maradona overleden was. Daar schrok ik van. Ik heb in het verleden gevoetbald en Maradona was altijd mijn grote voorbeeld. Dat klinkt gek want de mensen die nu snel rekenen komen tot de ontdekking dat in het jaar 2000 geboren ben. Een jaar waarin Maradona al niet zelf meer actief was als voetballer. Dat ik hem wel ken is dankzij mijn opa. Voor mijn opa was Maradona de voetballer, de beste ter wereld. Dat heeft hij mij meegegeven. Dankzij filmpjes op internet weet ik wie Mardona was en wat hij kon: een hele goede voetballer.”

En toen kwam je gelijk op het idee om een kunstwerk te maken?

“Ja. Ik had afgelopen donderdag een vrije dag. Dus ik ben direct de spullen gaan pakken en de juiste kleuren bij elkaar gaan zoeken. Op donderdag ben ik op mijn fiets naar de Noordzeebrug gegaan. Dat is een plek waar kunstenaar met toestemming graffiti aan mogen brengen. Er zijn meer van zulk soort plekken in de stad maar ik vond deze plek erg geschikt. Er komen veel mensen langs. Dus eigenlijk de ideale plek om de voetballer goed te kunnen eren.”

En dan is je kunstwerk klaar en dan komen er allemaal lovende reacties …

“Ja, echt super! Toen ik begon met het kunstwerk toen was voor voorbijgangers nog niet duidelijk waar ik mee bezig was. Gaandeweg kregen de mensen in de gaten wat het ging worden en toen kwamen al de eerste complimenten. Toen ik klaar was ben ik naar een supermarkt gegaan en toen ik weer naar buiten kwam had ik allemaal berichten via social media ontvangen. En dat is dit hele weekend zo doorgegaan. Heel mooi om te zien dat mensen je werk waarderen. Echt heel tof.”

Ben je zelf ook tevreden op het eindresultaat?

“Ja en nee. Ik ben zeker trots op dat wat ik gemaakt heb, maar ik zie ook dat er ruimte is voor verbetering. Ik ben wel iemand die altijd voor zichzelf de lat weer hoger wil leggen. Toch is het mooi om te zien dat ik veel mensen heb weten te raken. Ik heb hier in ieder geval veel van geleerd, en ik ben blij dat ik deze grote voetballer heb kunnen eren.”

Deel dit artikel: