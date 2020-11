“Ik ben zo blij dat Biden elected president is, de champagne gaat zo open”

nieuws

Verschillende nieuwszenders, waaronder CNN, NBC en AP, hebben Joe Biden zaterdagmiddag uitgeroepen tot elected president. In de stad wordt er verheugd gereageerd op het nieuws.

Hoi Audrey! De afgelopen dagen hebben we verschillende keren aandacht besteed aan hoe je de verkiezingen volgde. Wat is op dit moment je eerste reactie?

“Ik ben echt super blij. Ik vind dit geweldig nieuws. De champagne staat klaar, die gaat zo direct open.”

Je hebt het de afgelopen dagen echt intensief gevolgd hè?

“Klopt. Ik ben geboren in Madison, de hoofdstad van Wisconsin. Ondanks dat ik nu in Groningen woon ben ik nog altijd heel erg verbonden met alles wat er in Amerika gebeurd. De afgelopen dagen heb ik ook zoveel mogelijk proberen te volgen. Mijn werk als lerares Engels ging weliswaar door, maar op alle rustige momenten wilde ik toch even zien hoe het er voor stond. Dat het nu klaar is, is mooi. Ik kan nu in ieder geval weer terug naar mijn gewone leven waarbij ik ’s nachts weer kan gaan slapen.”

Trump heeft zojuist gereageerd door te zeggen dat hij het resultaat niet accepteert …

“Dat was ook te verwachten hè? Dat had hij aangekondigd. Maar de uitslag van de verkiezingen ligt nu op tafel. Hij zal het Witte Huis straks in januari echt moeten verlaten. En ik snap wel dat dat moeilijk is voor hem. Hij raakt dan zijn onschendbaarheid kwijt, en er hangt hem heel wat boven het hoofd qua rechtszaken. Hoewel ik begreep dat hij zojuist nog stond te golfen.”

Wat is nu voor jou het mooiste nieuws?

“Nou, dat is toch wel dat Kamala Harris de vicepresident wordt. Dat vind ik echt heel mooi nieuws. Ook voor wat er straks over vier jaar gaat gebeuren. Biden heeft laten weten voor maximaal één termijn te gaan. Maar hoe dan ook. De vlag kan hier nu uit en ik ga er een mooie avond van maken.”

Here is the moment that Wolf Blitzer projected Joe Biden has been elected president pic.twitter.com/8zDi4hPodF — Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2020

BREAKING: Kamala Harris bursts through another barrier, becoming the first female, first Black and first South Asian vice president-elect, CNN projects. https://t.co/dxPPa5SFy7 — CNN (@CNN) November 7, 2020

America has chosen Democrat Joe Biden as its 46th president, CNN projects, turning to a veteran voice who has projected calm and compassion and pledged to stabilize American politics after four years of Donald Trump's White House chaos. #CNNElection https://t.co/XjfkYDiM2c — CNN (@CNN) November 7, 2020