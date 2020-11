“Iedere keer als er een persconferentie wordt aangekondigd word ik zenuwachtig”

nieuws

Foto: google maps

Het coronavirus heeft gevolgen voor vele sectoren. Bijvoorbeeld voor die van de dansscholen. “We zijn blij dat we gewoon open kunnen”.

“We hebben zeker last van het coronavirus”, zegt eigenaresse Saskia Buring van dansschool Etudes aan het Raadhuisplein in Haren. “Al onze volwassenen moeten bijvoorbeeld in kleine groepen dansen. De regels schrijven dit voor dus daar proberen wij ons ook zo goed mogelijk aan te houden. Al moet ik wel zeggen dat we wel geluk hebben. Negentig procent van de lessen die wij aanbieden zijn voor kinderen. Voor hen gelden geen aanvullende coronaregels omdat hun besmettelijkheid mee lijkt te vallen, hoewel daar de laatste tijd ook wat andere geluiden over te horen zijn.”

Bij Etudes proberen ze er ondertussen het beste van te maken. “We zijn gewoon heel blij dat we open kunnen en dat we onze lessen aan kunnen bieden. Maar het is wel spannend hoor. Iedere keer als er een persconferentie van het kabinet wordt aangekondigd dan worden we zenuwachtig. Wat gaan ze nu weer zeggen? En welke effecten en consequenties gaat het hebben voor mijn dansschool. Ik geloof dat er voor begin december weer een persconferentie wordt verwacht. We houden nu ons hart al een beetje vast.”