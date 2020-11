Hubtaxi’s in Groningen worden volgend jaar goedkoper

nieuws

Foto: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Er komt extra geld beschikbaar voor het stimuleren van het gebruik van hubtaxi in de provincies Groningen en Drenthe. Dat maakte de provincie ten zuiden van Groningen dinsdagmiddag bekend.

Een rit van huis naar een hub, met een overstap naar het OV, wordt goedkoper. De prijzen gaan in 2021 van 2,5 keer het OV-tarief naar 1,5 keer. In het eerste kwartaal kost het gebruik van een hubtaxi hetzelfde als een rit met de bus of de trein. De nieuwe prijzen gelden alleen voor zogenaamde ‘ketenreizen’, waar de hubtaxi wordt gebruikt in aansluiting op het OV.

Hoewel het gebruik van het OV minder is tijdens de coronacrisis, rijden er nog steeds volop bussen in Groningen en Drenthe. Buiten de spits is er, volgens het OV-Bureau Groningen-Drenthe, nog voldoende plek om veilig en rustig te reizen.

Als de ontwikkelingen rondom corona het toelaten, willen de provincies onder het motto “Welkom terug!” het reizen met het OV stimuleren door de eerste drie maanden van 2021 een extra korting op de hubtaxi te geven,