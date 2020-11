HSV teleurgesteld over lage verkiezingsopkomt

nieuws

Foto: Sicco Haring

Voor de Hanze Studentenbelangen Vereniging valt er dit jaar geen groot verkiezingsfeest te vieren. Niet alleen verloor de studentenfractie haar meerderheid in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, ook was de opkomst voor de verkiezingen bijzonder laag.

“Het opkomstpercentage van zo’n 6,7% op 30.000 studenten is op z’n minst teleurstellend en valt amper representatief te noemen voor de studentenvertegenwoordiging”, zo stelt HSV-campagneleider Timon van Engen. Volgens de HSV is de coronacrisis daar mede de oorzaak van “Dit jaar was het niet mogelijk om een veilige fysieke campagne te organiseren. Om die reden alleen al bereikten wij veel minder studenten.”

Wel feliciteert de HSV de lijst Student Erkent (STERK), die dit jaar met één zetel de verkiezingswinst heeft weten binnen te halen.