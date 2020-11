‘Hoeveelheid fijnstof in woningen Woldring Locatie veel te hoog’

nieuws

De hoeveelheid gemeten fijnstof in studio’s en appartementen van de Woldring Locatie is veel hoger dan wat volgens de normen gezond is. Dat blijkt uit onderzoek van Sikkom waar het zondag over bericht.

Zowel de Europese Unie als de WHO, de World Health Organisation, hebben normen afgesproken als het gaat om fijnstof. De WHO adviseert dat het gemiddelde aantal microgram fijnstof per kubieke meter niet boven de tien microgram mag komen. De Europese Unie hanteert een waarde van twintig. Uit metingen blijkt dat de waarden in de Woldring Locatie tijdens het koken en braden uitkomen op 354 microgram en waarbij er uitschieters zijn naar 503 microgram. Dat is vijftig keer meer dan wat de WHO voorschrijft. Kanttekening die geplaatst moet worden is dat de EU- en WHO-normen gebaseerd zijn op daggemiddelden, terwijl de meting plaatsvindt op een piekmoment. Echter zeggen experts tegen Sikkom dat deze piekwaarden absurd en onveilig hoog zijn.

Fijnstof

De metingen zijn gedaan met een luchtreiniger die door een bewoner, vanwege het coronavirus, is aangeschaft. Deze luchtreiniger geeft ook de luchtverontreiniging aan. Daaruit blijkt dat met name tijdens het koken en in de directe periode daarna er veel kleinstofdeeltjes in de lucht aanwezig zijn. Bij deze kleinstofdeeltjes gaat het met name om de extra fijne fracties fijnstof die erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze fijnstof komt diep in de longen terecht en soms zelf in de bloedbaan. Ze kunnen leiden tot longproblemen en hart- en vaatziekten.

Recirculatieklep

Oorzaak van het probleem is de afzuigkap in de studio’s en appartementen. Dit blijkt echter een recirculatiekap te zijn die de lucht in kamers laat circuleren en niet verse lucht van buiten aanzuigt. In deze circulatiekap zit wel een koolstoffilter maar volgens experts heeft deze maar een zeer beperkte invloed. Een oplossing is om de ramen open te zetten tijdens het koken, maar dit mag niet. In een vastgelegde toelichting die gekoppeld is aan het huurcontract staat geschreven dat ramen alleen opengezet mogen worden bij incidenten. Koken valt hier niet onder.

Voldoet aan wet- en regelgeving

Sikkom vroeg aan de directeur van Woldring Verhuur een reactie. Zij laten aan het medium weten dat het gebouw met de daarin aanwezige installaties voldoet aan alle wet- en regelgeving.

