Het nut van Twitter op een bordje gepresenteerd

Foto: Marco Glastra

Een jarenlange ergernis, even erover tweeten en een paar uur later is het probleem opgelost. Het overkwam Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap.



‘Het bord ‘Rondje Groningen’ in Haren gaat steeds meer op een natuurreservaat lijken. Wie komt hier binnenkort met een sopje langs’, twittert Glastra naar de ANWB. Die speelt de bal door naar de gemeente.

De gemeente komt onmiddellijk in actie, enkele uren later is het bordje schoon.

Waarnemer tp heeft kunnen vaststellen dat het betreffende #ANWB bordje er weer spik en span bijhangt.

Ook alle straatnaambordjes in deze buurt kregen een grondige sopbeurt. Geweldige snelle actie @gem_groningen! pic.twitter.com/VX3uBXDtjl — Avifauna Groningen (@AvifaunaGrunn) November 27, 2020