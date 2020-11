Het is herfst: De bladblaasbrigade blaast er weer vrolijk op los

De bladeren vallen met bosjes tegelijk uit de bomen. De wegen liggen dus weer bezaaid met blad. Dat betekent ook dat de omstreden bladblazer weer volop te zien en vooral te horen is.

Toch is het volgens Wilbert Antonissen van de gemeente Groningen hard nodig. “Als we het niet doen wordt het glad en gebeuren en er ongelukken. We maken alleen de verharde stukken en de gazons schoon. Alles wat tussen de planten ligt niet. We zijn uiteindelijk wel tot maart bezig om alles schoon te houden.” De collega’s van Wilbert blazen met lawaaierige bladblazers de bladeren van de gazons de weg op, waar een tractor met een machine de bladeren op zuigt. “Die bladeren worden gecomposteerd,” vertelt Wilbert.

Veel mensen vinden dat de bladblazer moet verdwijnen. Het apparaat zou te veel lawaai maken, de benzine-variant slecht voor het milieu, en de bladeren zouden moeten blijven liggen, zodat de natuur haar eigen gang kan gaan. “We zijn al bezig om over te gaan op de elektrische variant van veel materieel, maar je kan niet in één keer een heel materiaalpark vervangen,” zegt Wilbert.

Tuin

Casper van der Kooi, bioloog van de Rijksuniversiteit Groningen begrijp dat de straten en wegen schoongemaakt moeten worden. Hij heeft dan ook weinig kritiek op de gemeente, maar wel op wat mensen met hun tuin doen. “In Nederland hebben we wel eens last van een netheidscomplex. Dat we alles maar keurig willen. Geen onkruid. Kunstmest, alles kort gemaaid, geen bladeren in de tuin. Dat moeten we gewoon niet willen, blad hoort erbij.” aldus Van der Kooi.

“Het klopt wel dat bladeren niet goed voor bijvoorbeeld een grasveld zijn, maar blaas, of liever hark het dan in de borders of de berm. En het gaat me ook niet om wat de gemeente doet, maar vooral de mensen thuis. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een bladblazer. En dan denk ik: Wat een lawaai, wat een werk, waar zijn we mee bezig,” zegt Van der Kooi.