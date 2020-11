”Het is echt heel vervelend, maar we zijn heel blij dat niemand gewond is geraakt”

Diverse scholen en sportverenigingen zijn zwaar gedupeerd door een grote brand in gymzaal ‘de Meet’ aan de Mellensteeg in Haren. Door de brand is niks meer over van de sportzaal. Toen het vuur afgelopen zaterdag ontstond waren kinderen van de HSV aan het turnen. Iedereen kon het pand op tijd verlaten.

Marjan van Ittersum, voorzitter van de Harense Sport Vereniging, vertelt dat het goed met de kinderen gaat. ”De ouders konden snel gebeld worden en er is niemand gewond geraakt” zegt ze. Wel is er forse financiële schade: alle sportmaterialen van de turnvereniging zijn verwoest. De verzekering keert alleen de dagwaarde van de materialen uit. Hierdoor ontstaat er een tekort van 30.000 euro.

Naast verschillende sportverenigingen maakten ook basisscholen gebruik van de gymzaal, zo ook basisschool ‘de Wissel’. ”Het is wel een klein beetje mijn thuis. Ik heb er echt jarenlang gewerkt” vertelt gymdocent Hans Wolthuis.

Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht door de politie. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken en roept iedereen op die iets heeft gezien dit te melden.