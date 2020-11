Herfstzwemmers Stadsstrand zoeken beschutting

In de zomer een afkoelende duik nemen bij DOT, dat is niet iets nieuws. Maar ook nu het veel kouder is gaan er dagelijks mensen zwemmen bij het Stadsstrand. Het geeft ze een kick!

“We zijn hier mee begonnen in september toen het nog een beetje warm was ’s ochtends. En toen dachten we misschien houden we dit wel vol tot een november misschien. En nu zwemmen we hier elke ochtend,” vertelt zwemster Loes.

Ondanks dat de zwemmers het heerlijk vinden zelfs met deze koude temperaturen te zwemmen, missen ze wel iets: “Het zou wel leuk zijn als deze community een beetje steun krijgt van de gemeente. Door bijvoorbeeld een dakje neer te zetten zodat we ons rustig om kunnen kleden.”