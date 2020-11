Herbesmetting met coronavirus komt vaker voor dan gedacht

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Een herbesmetting met het coronavirus komt vaker voor dan aanvankelijk gedacht werd. Er zijn steeds meer mensen die voor een tweede keer ziek worden. Dat meldt de NOS zaterdag.

In Nederland zijn er inmiddels zo’n tien gevallen bekend waar sprake is van een herbesmetting zegt hoofd virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC. “We zien dat ernstig zieke covid-19-patiënten een heel sterke afweer hebben tegen de seizoenscorornavirussen, de verkoudheidsvirussen die er elk jaar zijn”, vertelt Koopmans aan de NOS. “Die mensen lijken dan onvoldoende in staat om afweer op te bouwen tegen SARS-CoV-2. Misschien dat daar de verklaring zit.”

Volgens viroloog Ann Vossen van het Leids Universitair Medisch Centrum zitten er vele maanden tussen de eerste en tweede keer dat patiënten getroffen worden door covid-19. Tussendoor zijn mensen, soms zelf meer dan eens, negatief getest voordat ze opnieuw positief bleken. “Dat soort gevallen klinken echt als herinfecties”, zegt Vossen. De viroloog denkt ook niet dat het virus latent aanwezig is gebleven. “Het is heel zeldzaam dat luchtweginfecties weer opvlammen. Dat zie je eigenlijk alleen bij mensen met een gebrekkig functionerend afweersysteem.”

In sommige gevallen verloopt het ziektebeeld na de herbesmetting heftiger dan tijdens de eerste keer. Zoiets komt ook voor bij andere virusinfuncties zoals knokkelkoorts. Dat komt door een fenomeen dat antibody mediated enhancement wordt genoemd. De antistoffen zorgen er dan juist voor dat de infectie ernstiger verloopt. “Het is een serieuze hypothese ook bij covid soms speelt, maar er is geen bewijs voor”, zegt Koopmans. “Het is zeker iets om grondig uit te zoeken.”

