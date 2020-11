Heidi Renkema nieuwe directeur Museum aan de A

nieuws

Foto Han Santing

Met ingang van 1 maart 2021 volgt Heidi Renkema Jan Wiebe van Veen op als directeur van het Museum aan de A. Dat maakte Rob Schuur, voorzitter van de Raad van Toezicht van het museum, vrijdagochtend bekend.

Tussen het vertrek van Van Veen en de start van Renkema nemen adjunct-directeur Wicher Kerkmeijer en Merijn Vos, kwartiermaker, de directeurstaken waar.

“Museum aan de A kan bij uitstek de plek worden waar gewezen wordt op het unieke karakter van de Groninger provincie met schitterende oude landschappen, kerken, borgen, wierden, dijken, kloosters en boerderijen”, vertelt Renkema. “De geschiedenis van Groningen is veel rijker en interessanter dan vaak wordt gedacht. Historische kennis, verbondenheid met de omgeving, inzicht in het grotere verhaal en een solide ‘sense of place’ kunnen allemaal bijdragen aan gevoelens van trots en eigenwaarde en die kunnen weer een opstapje of zelfs een springplank vormen naar zelfontplooiing.”

“Heidi is een energieke en ondernemende directeur”, vertelt Rob Schuur. “Ze is gehecht in de regio en sterk gericht op het waarmaken van de ambities van Museum aan de A”.

Renkema werkte jarenlang als onderzoeker en projectcoördinator in verschillende nationaal en internationaal opererende natuurorganisaties. Vanaf 2016 was Renkema al directeur van Museum Wierdenland in Ezinge.