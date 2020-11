‘Heel Groningen Helpt’ gaat weer campagne voeren

nieuws

Het burgerinitiatief ‘Heel Groningen Helpt’ voert donderdag opnieuw campagne om hulpvragers bekend te maken met het telefoonnummer van de hulplijn.

Dertig leden van het sociaal-actieve jongerennetwerk ‘Stadshelden’ gaan donderdag met behangerslijm, posters en een kaartenactie aan de slag. Ze gaan de plakzuilen van de stad beplakken met A1-posters en delen kaarten uit met de oproep om hulpvragen te melden bij Heel Groningen Helpt.

Het burgerinitiatief koppelt snel en zorgvuldig hulpvragen aan vrijwilligers uit eigen buurt. Tijdens een eerste reactie werden honderd hulpvragers voor enkele weken tot maanden geholpen met onder meer boodschappen doen, huisdier uitlaten en fungeren als belmaatjes enzovoorts. Heel Groningen Helpt houdt de vinger aan de pols en probeert hierdoor buurten en wijken te versterken.

Wanneer meer hulp nodig is, wordt het WIJ-team ingeschakeld of ander passend hulpaanbod van bijvoorbeeld Humanitas, Present of Stadshelden. Heel Groningen Helpt zegt een netwerk te hebben van 80 kerken, 30 organisaties en 1.200 stadjers en studenten. Er staan direct en indirect zo’n 15.000 mensen klaar. De organisatie is te bereiken via de website ‘heelgroningenhelpt.nl.