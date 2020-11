Hartslagnu: ‘Nog ruim tien AED’s in gemeente nodig’

nieuws

Screenshot AED-kaart, hartslagnu.nl

In de gemeente Groningen zijn in verschillende wijken en dorpen nog te weinig AED’s beschikbaar. Dat blijkt uit een interactieve kaart van de website HartslagNu.nl en de Hartstichting.

Op de kaart is inzichtelijk gemaakt waar zich op dit moment in Nederland defibrillatoren bevinden en belangrijker, waar deze nog niet zijn. Een AED kan een gebied van 500 meter rondom bedienen. Uit de kaart blijkt dat er in de stad rode vlekken zijn te vinden in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Beijum en de Oosterparkwijk. Ook in Haren en Harendermolen zijn rode plekken te vinden. Het kan zijn dat er in deze wijken wel AED-apparaten zijn maar dat deze nog niet opgenomen zijn in het alarmeringsnetwerk óf dat ze niet 24-uur per dag beschikbaar zijn. Mocht een apparaat bijvoorbeeld in een supermarkt hangen dan is deze alleen beschikbaar wanneer de winkel geopend is.

Volgens een bron is de 500 meter-regel gebaseerd op de huidige alarmering van HartslagNu. Mocht een persoon te maken krijgen met een circulatiestilstand, zoals het officieel heet, dan worden na een 112-melding behalve een ambulance ook vrijwilligers opgeroepen. Uit onderzoek is gebleken dat het handig is om voor een reanimatie in ieder geval vijf vrijwilligers ter plaatse te hebben. Om er vijf te krijgen moeten er in ieder geval zeventig opgeroepen worden, omdat blijkt dat niet altijd iedereen die bij het netwerk is aangesloten kan reageren. Daarbij moeten er in een cirkel tot twee kilometer twee beschikbare AED-apparaten zijn.

De interactieve kaart is op deze website te bekijken.