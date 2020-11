Harrie Miedema voorzitter GroenLinks provincie Groningen

nieuws

Foto: GroenLinks provincie Groningen

Harry Miedema is gekozen tot nieuwe voorzitter van GroenLinks in de provincie Groningen. Zijn voorganger, Ria Damhof, is na een periode van vier jaar gestopt als voorzitter.

Miedema werd gekozen tijdens een digitale stemming. De nieuwe voorzitter was eerder acht jaar lang statenlid voor GroenLinks, en daarvóór zes jaar raadslid in Groningen. Hij wil zich graag inzetten voor het versterken van de afdelingen buiten de gemeente Groningen.

Verder is Beau Hagemann uit Groningen nieuw verkozen als algemeen bestuurslid. Zij is onder meer werkzaam als digitaal manager bij de provinciale afdeling van GroenLinks.