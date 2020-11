Harense Sportvereniging verhuist naar gymzaal Rummerinkhof

nieuws

De voormailge locatie van het Zernike College/Harens Lyceum aan de Rummerinkhog Foto: Google Streeview

De Harense Sportvereniging ontving maandagavond goed nieuws. Nadat hun oude thuisbasis aan de Mellensweg in Haren zaterdag afbrandde, kunnen de volleyballers, floorballers en vrijwel alle turners vanaf volgende week gebruik gaan maken van de gymzaal aan de Rummerinkhof.

“We moeten het voorlopig nog wel even doen met de gym-materialen die deze gymzaal ons biedt”, vertelt Marjan van Ittersum, bestuurvoorzitter van HSV Haren in een mail aan de leden. “We zijn druk doende met donaties regelen om de turnmaterialen weer terug te krijgen. Ook zijn we bezig met het aanschaffen van een nieuw volleybalnet, ballen en hockeydoeltjes en hopen deze klaar te hebben liggen wanneer jullie weer van start kunnen.”

Alleen voor de turngroep Jeugd, die normaal gezien op maandag gebruik maakte van de gymzaal aan de Mellenshorst, is tijd beschikbaar aan de Rummerinkhof. Hun trainingen worden verplaatst naar sporthal De Ban in Haren.

Maandag meldde de sportvereniging dat de brand heeft gezorgd voor een schadepost van 30.000 euro. Een crowdfund-actie, opgezet om de verloren materialen te vervangen, heeft inmiddels meer dan 5.000 euro opgeleverd. Doneren kan nog steeds via deze website.