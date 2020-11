Harense Sportvereniging start crowdfundactie voor 30.000 euro schade door brand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door de brand, die afgelopen zaterdag woedde in de gymzaal aan de Mellensteeg in Haren, is de Harense Sportvereniging zo’n 30.000 euro aan materialen kwijtgeraakt. Om de turn-, floorball- en volleybalmaterialen te vergoeden, is de verenging maandagochtend een crowdfundactie gestart.

“Het is enorm kostbaar om deze materialen te vervangen en de verzekering vergoed lang niet alles”, zo schrijft het bestuur van HSV Haren. “Wij hebben inmiddels een inventarisatie gemaakt van de schade en deze komt neer op € 30.000. Dit kunnen wij als sportvereniging niet dragen.”

Volgens de vereniging is het noodzakelijk voor het voortbestaan van de vereniging om de materialen zo snel mogelijk te vervangen. Doneren aan de sportvereniging kan daarom via deze link. Maandagochtend stond de teller voor de sportvereniging al op bijna 3.800 euro.