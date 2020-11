Harens Lyceum komt met bijzonder online concert: “Het wordt heel tof”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Harens Lyceum komt aanstaande vrijdag met een bijzonder online concert. Volgens muziekdocent Kirsten Holwerda gaat het heel speciaal worden.

Hoi Kirsten! Wat gaat er precies gebeuren?

“Ieder jaar organiseren wij de Night of the Classics. Het zou dit jaar voor de vijftiende keer gehouden gaan worden. We hadden voor deze editie al hele mooie plannen klaarstaan. Zo wilden we oud-leerlingen erbij gaan betrekken. Maar toen kwam corona. Door alle maatregelen die gelden kunnen we nu eigenlijk helemaal niks. Er is bijvoorbeeld een verbod op zingen terwijl dat één van de belangrijkste ingrediënten is. Maar om helemaal niks te doen dat vonden we ook een beetje jammer. Daarom gaan we een terugblik organiseren op de afgelopen 15 jaar.”

Hoe moet ik mij dat precies voorstellen?

“Nou, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we van onze concerten heel veel videomateriaal hebben. Alleen van de eerste vijf edities hebben we dat niet. De afgelopen periode ben ik met mijn muziekcollega’s aan de slag gegaan om een mooie samenstelling uit te zoeken. We zijn dus aan het monteren geslagen. Daarbij hebben we vooral gekozen voor de orkest- en koorwerken. We hebben ook altijd solisten maar omdat we zoveel mogelijk leerlingen en meezingende docenten willen laten zien, hebben we voornamelijk voor deze werken gekozen. Die montage vormt vrijdag het online concert.”

Je klinkt ergens heel optimistisch terwijl je uiteindelijk niet datgene kunt doen wat jullie graag hadden willen doen …

“Nee, dat klopt. We beginnen vrijdag met het beeld van een lege zaal. Een lege zaal waar normaal 500 mensen hadden gezeten. Maar weet je. Dat is ook het voordeel. De Night of the Classics bestaan normaliter uit twee concerten. De kaartjes hiervoor zijn altijd binnen een paar uren uitverkocht. We kunnen namelijk niet meer dan 500 mensen bergen in de school. Dit online-concert is grenzeloos. Al willen er duizenden mensen kijken, er is plaats genoeg. Dat beschouwen we maar als het grote voordeel van dit project.”

Zijn het alleen oude fragmenten die jullie laten zien?

“Nee. Wij proberen er altijd het maximale uit te halen. Daarom komen er tijdens het concert ook fragmenten voorbij met oud-leerlingen en oud-deelnemers. Sommigen van hen zitten bijvoorbeeld nu op het conservatorium. Een andere is professioneel lichttechnicus geworden. Dus ik denk dat het geheel gewoon heel tof gaat worden.”

Hoe lang gaat het concert duren?

“Het begint vrijdag om 20.00 uur en het duurt een uur. Er zitten geen pauzes in dus het is handig om van tevoren wat drinken en wat chips en nootjes klaar te zetten. En weet je wat het leuke is? Doordat we terugblikken geeft het een prachtig beeld van hoe onze Night of the Classics zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. Van iets dat ooit begon met Christmas Carols en vandaag de dag een groot concert is met alles er op en er aan. Ja, dan hebben we met zijn allen toch wel heel wat bereikt in al die jaren waar we best heel trots op mogen zijn. En dat is vooral wat we willen laten zien.”

In 2017 maakte OOG Tv een reportage over de Night of the Classics. Die is hieronder te zien: