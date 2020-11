Haren pakt uit! wil Sinterklaascadeaus voor iedereen: “Iedereen verdient die magie.”

Sinterklaas is weer in het land en dat betekent dat veel kinderen cadeautjes krijgen. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, want er zijn veel gezinnen die geen cadeaus kunnen betalen.

Daarom zijn Danielle de Klerk en Stephanie Overbosch het initiatief Haren pakt uit! gestart, waarbij mensen die willen helpen gekoppeld worden aan een gezin dat hulp nodig heeft. De cadeaus kunnen binnenkort opgehaald worden bij De Mikkelhorst. “Er zijn heel veel kinderen die opgroeien onder de armoedegrens en geen cadeautjes krijgen,” vertelt De Klerk. “Dat is een probleem, zeker ook in Groningen. Wij zijn deze actie opgestart om te zorgen dat iedereen een cadeautje krijgt van Sinterklaas.”

Ze herkennen beiden het probleem van de kinderen. “Allebei komen we uit een soort situatie waarin we ook andere tijden gekend hebben,” zegt Overbosch. “We hebben het inmiddels goed, maar vroeger als kinderen hadden we het lang niet zo goed. Jonge kinderen zijn ontzettend kwetsbaar. Dan komen ze na Sinterklaas op school en dan heb je misschien wel als enige geen cadeautje gekregen. Dat is heel verdrietig.”

Omdat armoede vaak verborgen is kunnen gezinnen helemaal anoniem meedoen aan de actie. “Kinderen hebben een gevoel van schaamte, komen in een sociaal isolement terecht,” zegt De Klerk. “Dat willen we met deze actie tegengaan, want iedereen verdient het om de magie van Pakjesavond mee te maken.” Ze ziet om zich heen dat veel kinderen in armoede opgroeien. “Juist nu door corona hebben ouders het financieel minder goed dan hiervoor, maar durven dat niet te zeggen of erkennen. Ook die ouders willen we oproepen om zich aan te melden.”

De actie loopt zo goed dat er inmiddels zelfs te veel mensen zijn die willen helpen. Daarom zijn ze nog op zoek naar gezinnen die hulp nodig hebben. Die mogen ook uit de rest van de provincie komen. “We hadden gehoopt om tien kinderen te kunnen helpen, maar inmiddels zitten we al rond de 70 kinderen die we blij kunnen maken,” vertelt Overbosch. “Dat is heel overweldigend.” De Klerk is het daarmee eens. “Ik word er heel dankbaar en nederig van. Het is heel mooi om te zien dat anderen ook zien dat cadeaus niet altijd normaal zijn, ook hier in Haren.”

Opgeven kan via de website van Haren pakt uit!.