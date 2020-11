Happietaria gaat donderdag 19 november open, maar alleen online

Happietaria Groningen opent op donderdag 19 november weer de deuren. Het tijdelijke restaurant voor het goede doel is tot 17 december geopend, maar wel op een andere manier dan vroeger.

Happietaria is een restaurant dat volledig wordt gerund door vrijwilligers van een aantal christelijke studentenverenigingen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Het geld gaat dit jaar naar een aantal zelfhulpgroepen in Oost-Afrika. Vanwege de coronacrisis kun je dit jaar geen maaltijd gebruiken in het restaurant.

De organisatie heeft gekozen voor de happiebox. Dat is een verspakket met daarin de ingrediënten en informatie om thuis een gerecht te maken. Burgemeester Koen Schuiling verzorgt woensdag de opening, gevolgd door een pubquiz. Er zijn vier varianten, te bestellen via de website ‘happiebox.nl.