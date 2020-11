Hapjes, meatloaf en pancakes tijdens Election Night: “Het wordt spannend”

nieuws

Op verschillende plekken in de stad zal er in de nacht van dinsdag op woensdag maar weinig geslapen worden. De Election Night houdt mensen bezig.

“Ik blijf de hele nacht wakker”, vertelt Audrey. “Ik heb een goede vriend, een Amerika-deskundige, te gast die mij veel kan uitleggen wat er precies gebeurt want de verkiezingen zijn dit keer best wel ingewikkeld.” Audrey is een Amerikaanse in hart en nieren. Ook vier jaar geleden besloot ze om een nachtje over te slaan. “Wat een enorme deceptie was dat. Ik had echt het idee dat Hillary het in the pocket had. Maar het liep allemaal anders.”

CNN kijken

Dat Hillary het niet werd heeft ook consequenties voor vanavond. “Vier jaar geleden had ik mijn huis wat Amerikaans aangekleed. Dat heb ik nu maar niet gedaan. Wel hebben we meatloaf, kaas en andere hapjes op tafel staan. We kijken naar CNN en hopen op die manier de nacht wat door te komen. Ik heb mijn afspraken voor morgenochtend in ieder geval allemaal afgezegd.”

“Zonder corona had ik nu aan de hamburgers gezeten”

Ook Jeroen volgt de verkiezingen op de voet. “Door de coronacrisis volg ik het wel op een andere manier dan ik eigenlijk van plan was. In normale omstandigheden had ik wat mensen uitgenodigd en hadden we van die echte Amerikaanse hamburgers gegeten. Dat doen we nu niet. Omdat ik verwacht dat de uitslag pas heel laat bekend wordt hebben we een ontbijt georganiseerd. Een digitaal ontbijt weliswaar. Met webcams ga ik morgenochtend met wat vrienden ontbijten en daarbij zullen de pancakes uiteraard niet ontbreken.”

Swing states

Zowel Audrey als Jeroen denken dat het spannend gaat worden. “Alles hangt af van de swing states”, zegt Audrey. “Florida zal één van de eerste swing states zijn die met een uitslag komt. Dat komt omdat ze daar een hele andere manier van tellen hebben waardoor er snel een resultaat zal zijn. Als die staat naar Biden gaat dan zou het zou maar eens goed af kunnen lopen. Maar naast Florida zijn er nog 6 staten die er om spannen waaronder Texas, Ohio en Wisconsin.”

“Een Election Night is magisch”

Jeroen geniet ondertussen volop. “Ja, dit blijft iets magisch. Twaalf jaar geleden was ik er bij in de Stadsschouwburg. Daar werd toen een Election Night gehouden. Dat was super leuk.” Jeroen is niet bang dat als Trump verliest het wellicht uit de hand gaat lopen. “Amerika is een echte democratie. Trump kan heel groots doen en kan heel boos overkomen. Maar uiteindelijk zal de democratie sterker zijn. Kijk bijvoorbeeld ook naar de strijd tussen Bush en Gore indertijd. Dat heeft Amerika ook overleefd.”

Wie er gaat winnen? “Biden”, zegt Audrey. “En als dat niet gebeurt dan ben ik wel bang dat Amerika een nare periode staat te wachten.”