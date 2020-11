Hanzehogeschool gaat nieuwe Europese universiteit oprichten

nieuws

Foto: Sicco haring

De Hanzehogeschool ondertekent aanstaande woensdag, samen met vijf instellingen voor hoger onderwijs uit andere landen, een hoofdlijnen-akkoord voor de European ENGAGED University.

De studenten aan de universiteit moeten, na het afronden van hun opleiding, innovatief en flexibel zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van regio’s en Europa, zo stelt de Hanzehogeschool. Studenten en docenten gaat zowel fysiek als online samenwerken middels uitwisselingstrajecten. Ook gaan de instelling gezamenlijk lesmethoden ontwikkelen. De Hanzehogeschool zegt met de nieuwe universiteit te willen bijdragen aan ‘een duurzame toekomst en veerkrachtige economie’.

Naast de Hanzehogeschool werken het Polytechnic Institute of Bragança uit Portugal, de Tampere University of Applied Sciences uit Finland, het Waterford Institute of Technology uit Ierland, de Bremen University of Applied Sciences uit Duitsland en de Alexandru Ioan Cuza Universiteit van Iaşi uit Roemenië mee in de nieuwe universiteit.(Duitsland) en Alexandru Ioan Cuza Universiteit van Iaşi (Roemenië).