Hanzehogeschool combineert lerarenopleiding met andere vakgebieden

Foto: Sicco haring

Deze week is de Hanze Educatie Academie van start gegaan op de Hanzehogeschool. Binnen het instituut worden lerarenopleidingen gecombineerd met opleidingen in andere vakgebieden, waardoor studenten na hun afstuderen breed inzetbaar zijn.

Vorig jaar begon de onderwijsinstelling al met de combinatieopleidingen ALO-pabo en de opleidingen tot docent muziek, dans of vormgeving. Vanaf 1 september 2021 gaat nog een combinatie-opleiding van start: Pabo – Social Work. Hiermee kan een student na zijn of haar studie terecht voor de klas, maar ook aan de slag in het speciaal onderwijs, een integraal kindcentrum, een kinderopvang of in de jeugdhulp.

De Hanze Educatie Academie is opgezet naar aanleiding van het actieplan ‘ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad om het lerarentekort aan te pakken. Een van de speerpunten hierin is om een grotere groep te interesseren in een carrière in het onderwijs.