“Hagelbuien en vorst aan de grond”

De komende dagen krijgen we te maken met hagelbuien en ook is er vorst aan de grond mogelijk. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdagochtend is er veel bewolking maar in de middag gaat het flink opklaren”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5, wordt het 14 graden. In de nacht naar donderdag is er kans op een bui en komt de minimumtemperatuur op 9 graden te liggen.”

“Donderdag krijgen we te maken met enkele gure buien waarbij er kans is op hagel en flinke windvlagen. In de loop van de middag gaat de zon doorbreken en gaan geleidelijk de buien verdwijnen. Met 9 graden is het wel een stuk koeler. Gedurende de dag draait de wind naar het noordwesten en is vrij krachtig, windkracht 5. In de nacht naar vrijdag daalt de minimumtemperatuur naar 3 graden en is er kans op vorst aan de grond.”