Grote Markt 1: Twee afleveringen over de gemeentebegroting

nieuws

In aflevering twee van seizoen één van de podcast Grote Markt 1 bespreken presentatoren Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout de gemeentebegroting van 2021 met wethouder Paul de Rook. In aflevering drie doen ze dat met Jimmy Dijk en Mirjam Wijnja.



Grote Markt 1 S01E02: De gemeentebegroting met Paul de Rook

Woensdagavond was gemeenteraadsvergadering in de Oosterpoort over de gemeentebegroting. In de podcast wordt gekeken hoe zo’n begroting nou eigenlijk tot stand komt. Er is namelijk een groot deel waar de gemeente helemaal geen invloed op heeft. De wethouder probeert het allemaal zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Natuurlijk is er ook een groot deel waar de gemeente Groningen wel invloed op heeft. Ook de keuzes die daarbij gemaakt worden aan de inkomsten- en uitgavenkant worden in de podcast besproken. En natuurlijk vragen we Paul de Rook, getrouwd met CDA-kamerlid Anne Kuik of hij D66 gaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, of toch gewoon op zijn vrouw Anne.

Luisteren kan via:

www.oogtv.nl/podcasts

Spotify:

Grote Markt 1 s01E03: Met Jimmy Dijk (SP) en Mirjam Wijnja (GroenLinks)

In aflevering drie ontvangen Wouter en Ecco oppositieleider Jimmy Dijk (SP) en Mirjam Wijnja (GroenLinks), fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij. In de aflevering gaan we dieper in op wat belangrijke thema’s die langskwamen tijdens het begrotingsdebat van woensdagavond. Dit zijn bijvoorbeeld het beleid rond armoede, de (jeugd)zorg en Warmtenet.

