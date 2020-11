Grote coronatestlocatie in MartiniPlaza gaat maandag open

nieuws

Foto: GoogleMaps

Om de corona-testcapaciteit te vergroten, worden door heel Nederland nieuwe testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht. In MartiniPlaza opent daarom maandagmiddag om 13.00 uur een extra grote teststraat, een zogenaamde XL-locatie.

De bouw van de acht teststraten in MartiniPlaza is in volle gang. De komende week wordt eerst op beperkte schaal gestart om ervaring op te doen en het proces te verbeteren. Het is de bedoeling dat dagelijks tussen de 3.000 en 12.000 kunnen worden afgenomen in de teststraat.

Het afnemen van de test duurt slechts drie minuten en kan zittend in de auto gebeuren. Het is ook mogelijk om de testlocatie op de fiets of lopend te bezoeken. De bezoekers van de teststraat krijgen de uitslag niet ter plekke te horen, maar kunnen deze zo spoedig mogelijk digitaal inzien nadat het laboratorium ter plaatse wel of geen corona heeft vastgesteld. Afname van de test is gratis. Bij gebleken behoefte is de nieuwe teststraat zeven dagen per week open, van 07.00 tot 23.00 uur.