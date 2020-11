Groningse Wieke Paulusma kandidaat voor Tweede Kamer

nieuws

Foto: Sebastian Philipp (voor de IIP-Awards)

Het Groninger raadslid Wieke Paulusma is door haar partij D66 op de concept-kieslijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op de dertiende plek gezet.

D66 heeft nu 19 zetels, maar staat in de laatste NOS-peiling op 13 zetels. De definitieve kieslijst wordt bekend gemaakt nadat de leden van D66 zich erover hebben gebogen. Mocht Paulusma in de Tweede Kamer komen, dan is zij min of meer opvolger van haar plaatsgenoot Antje Diertens. Die hield de eer aan zichzelf toen ze zag dat ze op de concept-kieslijst van D66 op een onverkiesbare plek was gezet.

Paulusma heeft, als wijkverpleegkundige, veel affiniteit met volksgezondheid. Mocht ze niet in de Tweede Kamer komen, dan belooft ze actief te blijven in de Groningse politiek.