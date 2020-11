Stadjer Marleen Ramaker op kieslijst Volt

Marleen Ramaker uit Groningen doet namens de Europese partij Volt mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het is voor het eerst dat Volt meedoet.

De 34-jarige Ramaker kreeg tijdens het congres van de partij genoeg steun van de leden om Volt te vertegenwoordigen op de kieslijst. Ze woont sinds 2007 in Groningen en werkt bij DUO. “Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik het belangrijk vind dat Noordelingen een stem krijgen in de Haagse politiek. Gevoelsmatig is er een grote afstand tussen het noorden en Den Haag.”

Volt werd in maart 2017 opgericht en heeft één zetel in het Europees Parlement. De partij is in dertig Europese landen actief en zet zich in voor een daadkrachtig Europa, en voor uitdagingen als klimaatverandering, sociale gelijkheid, gezondheid en democratische vernieuwing. Volt is ook voor gratis onderwijs en voor herinvoering van de basisbeurs.