Groningse kunstenares Mette Bus heeft opvallendste naam van Nederland

Foto: Radio 538

De titel ‘Faamnaam 2020′ is dit jaar gewonnen door de Groningse kunstenares Mette Bus (65). De zoektocht van 538-dj’s Coen en Sander naar de grappigste, bijzonderste en opvallendste naam van Nederland werd donderdag in De Coen en Sander show afgesloten met de uitreiking van de titel.

Mette Bus kreeg de prijs digitaal uitgereikt en was blij met haar verkiezing: “Hartstikke bijzonder. Als mensen mijn naam horen en het grapje ervan inzien, vergeten ze me nooit meer.” Naast de eretitel wint ze ook het Faamnaam-straatnaambord. “Die sturen we naar haar op, want met de bus van Groningen naar Hilversum”, aldus DJ Coen Swijnenberg.

Naast haar op het erepodium staan Bennie Weijs en Lieve Lingen op de tweede en derde plek. Met haar overwinning voegt Mette Bus zich bij het rijtje van voorgaande titelhouders: Mat Ras (2019), Jack Pot (2018), Chris Mus (2017), Kenny Boeijen (2016) en Ferry Kuhlman (2015).

In 2010 had OOG een interview met de kunstenares. Dit interview is hier terug te vinden.