Groningse chocoladeletters met mosterd-, koek- en fladderaksmaak

Foto: Marketing Groningen

Marketing Groningen lanceert, rondom de feestdagen, chocoladeletters in vier unieke Groninger smaken.

Naast de smaak ‘puur Groningen’ worden chocoladeletters in de typische Groningse smaken Marne Mosterd, Oude Wijvenkoek van Knol’s Koek en Hooghoudt Fladderak uitgebracht. Het Groningse bedrijf Chocoladedroom uit Niekerk is de maker van de gevulde chocoladeletters. De letters, allemaal G’s, zijn gegoten in het lettertype Gronika.

De chocoladeletters zijn inmiddels verkrijgbaar in de Groningen Store/VVV en via de webshop.