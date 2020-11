Groningse boa’s krijgen coronabonus

nieuws

Foto: BOA 050 Groningen (@handhaving050)

De Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het voorstel om de boa’s in de gemeente een coronabonus te geven. Alle fracties stemden met het plan in.

Het voorstel werd ingediend door fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA. Het volgt op een besluit van minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie om politiemedewerkers een bonus van 300 euro te geven als blijk van waardering. Bushoff vindt dat dit ook moet gelden voor de boa’s. “Boa’s gaan voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus. Het is logisch dat wanneer de politie een coronabonus krijgt als blijk van waardering, boa’s dit ook krijgen.”

De gemeenteraad was het daar dus mee eens. Ook in andere gemeenten hebben boa’s inmiddels een bonus toegezegd gekregen. Bijvoorbeeld in het Westerkwartier waar de gemeenteraad woensdagavond een vergelijkbare motie aannam.