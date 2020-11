‘Gronings rooster werpt vruchten af en is een blijvertje’

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

De invoeringen van het ‘Groningse rooster’ in het openbaar vervoer in de Stad lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat vertelt Wim Moes, bestuursvoorzitter van het Alfa-college, maandagochtend in een interview met Groningen Bereikbaar.

Onderwijs- en zorginstellingen, overheden en het bedrijfsleven maakten afgelopen voorjaar afspraken over het spreiden van les- en werktijden. Volgens Moes snijdt de invoering van een gespreid les- en werkrooster bij zijn onderwijsinstelling aan twee kanten. Naast spreiding van de drukte in bijvoorbeeld de stadsbussen, wordt tegelijk groepsvorming op de onderwijslocaties voorkomen.

Gespreid roosteren zal volgens Moes een blijvertje zijn. De onderwijsinstelling is niet van plan om de lessen ná de coronacrisis ’s ochtends allemaal tegelijk te laten beginnen.