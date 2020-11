Groningers rijden vaak op speed pedelec

nieuws

Foto: Sänger via Wikimedia Commons

Inwoners van de provincie Groningen maken relatief veel gebruik van speed pedelecs. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend maakte.

In Groningen staan per 100.000 inwoners 149 speed pedelecs geregistreerd, iets minder dan in de provincie Utrecht (176) en iets meer dan in Gelderland (147).

Op 1 juli 2020 waren in Nederland 21,1 duizend speed pedelecs op de weg. Dit is een toename van 23 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen waarmee met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur kan worden gereden. De speed pedelec gaat sneller dan de reguliere elektrische fiets die trapondersteuning tot een snelheid van 25 kilometer per uur biedt.